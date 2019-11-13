علماء أمريكيون يكتشفون خطورة مميتة للمكملات الغذائية تعرف عليها

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في دراسة أعدها علماء بمركز أينشتاين الطبي، في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، أجروها على 202 حالة، ولمدة 7 سنوات من الدراسة، كشفت تلك الأبحاث عن خطورة مميتة للـمكمل الغذائي والدواء كراتوم “kratom”، الواسع الانتشار في الغرب، الذي له تأثيرات سلبية على الكبد

وكشف العلماء في دراستهم البحثة حول تأثير المكمل الغذائي كراتكوم، أن هناك حالات تحدث لها تلف في الكبد بعد تناول جرعات من المكمل الغذائي المذكور، وسجلوا تلف الكبد لـ8 حالات خلال الفترة من أعوام 2007 حتى 2014، وجميع الحالات استخدمت المكمل لمدة من اسبوعين إلى ستة أسابيع قبل ظهور علامات تلف الكبد عليهم

وبحسب الدراسة فإن 6 من بين الـ8 أشخاص الذين حدث لهم تلف في الكبد استخدموا المكمل كمحفز للجسم وواحد للتخلص من آلام المفاصلز

أدخل الأشخاص الثمانية إلى المستشفى، لأسباب مختلفة، وقد تم شفاؤهم من الأضرار التي لحقت بوظائف الكبد دون الحاجة إلى زرع كبد

ووفقا للعلماء، يشير هذا إلى أن دواء كراتوم، المصنوع من نبات بنفس الاسم “بالعربية- قرطوم” (شجرة دائمة الخضرة موطنها جنوب شرق آسيا)، يشكل خطورة مميتة على المرء، ولا ينبغي استخدامه كدواء أو مكمل غذائي، من دون وصفة طبية. كما أن لهذه الشجرة تأثير مخدر يمكن أن يسبب استخدامها الإدمان. ولا توجد في الأدبيات الطبية بيانات موثوقة تؤكد فوائد هذا الدواء لتسكين الألم أوعلاج إدمان المخدرات