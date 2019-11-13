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شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيم امتهنا سرقة المحلات والمركبات ببريدة

شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيم امتهنا سرقة المحلات والمركبات ببريدة

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شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيم امتهنا سرقة المحلات والمركبات ببريدة

شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيم امتهنا سرقة المحلات والمركبات ببريدة
http://almnatiq.net/?p=797829
المناطق_بريدة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهمين – مواطنٌ ، ومقيمُ من الجنسية التشادية – في العقد الثاني من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقةٍ بكسر أقفال مركباتٍ ومحلاتٍ تجارية بمدينة بريدة ، والاستيلاء على ما تحتويه من مبالغ مالية ومقتنياتٍ أخرى ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بجرمهما ، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ..
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بحزم وعزيمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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