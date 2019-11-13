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بلدي الباحة يقر مبادرة (المحافظة على الممتلكات العامة)

بلدي الباحة يقر مبادرة (المحافظة على الممتلكات العامة)

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بلدي الباحة يقر مبادرة (المحافظة على الممتلكات العامة)

بلدي الباحة يقر مبادرة (المحافظة على الممتلكات العامة)
http://almnatiq.net/?p=797830
المناطق -الباحة
أقر المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة في جلسته التي عُقدت بمقر المجلس البلدي المبادرة التي طرحها  سعيد بن جمعان مصقر عضو المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة تحت عنوان (المحافظة على الممتلكات العامة) وذلك تعزيزا لشعار(باحتنا أجمل ) الذي أطلقته أمانة منطقة الباحة في مطلع العام وتشمل الممتلكات العامة كل ما يقع تحت مظلّة الملكيّة العامة كالطُرق، والجسور، والمساجد، والحدائق ، والجامعات، والمدارس ، والهيئات الحُكوميّة، والمرافق العامّة، والمراكز الخدميّة على كافّة تصنيفاتها والمنتزهات مواقف السيارات العامة الإدارات الحكومية الشوارع الأسواق دورات المياه العامة، والتوعية برمي النفايات في الأماكن المخصّصة”. والمحافظة على أعمدةالإنارة ؛ومقاعد الحدائق ؛ و عدم الكتابة على الجدران أوالطبخ في مواقع التنزه ويتم تفعيل المبادرة من خلال توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة ونظافتها، وذلك عن طريق وسائل الإعلام،.  ومن خطوات تفعل المبادرة
– تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والمؤسسات التجارية .
– من خلال المدارس الحكومية والأهلية والجامعات والكليات التقنية والمعاهد الفنية :
– إقامة مسابقات ومنافسات متنوعة تهدف للمحافظة على الممتلكات العامة .
– تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المدارس والجامعات وتفعيل برامجها للمبادرة من خلال إقامة شراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والجامعة والكلية التقنية .
– إنشاء فرق تطوعية وعمل منافسات بينهم. مشاركة الدوائر والجهات الحكومية ذات العلاقة ( كفرع وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف لنشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة من خلال خطب الجمعة).

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