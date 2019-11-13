أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس منتدى الإدارة والأعمال

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي يرافقه أعضاء مجلس أمناء المنتدى.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال المنتدى العلمية في دورته الحادية عشر والتي ستحمل عنوان “القيادة و التطوير و استشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة”

وحرص المنتدى خلال الدورات السابقة على استعراض نتائج الفكر والممارسة القيادية في المنظمات، وطرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار، لغايات العمل على تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي عبر ما يتم طرحه من أفكار وتجارب متميزة ورؤى عالمية.