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أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس منتدى الإدارة والأعمال

أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس منتدى الإدارة والأعمال
http://almnatiq.net/?p=797831
المناطق_مكة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي يرافقه أعضاء مجلس أمناء المنتدى.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال المنتدى العلمية في دورته الحادية عشر والتي ستحمل عنوان “القيادة و التطوير و استشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة”
وحرص المنتدى خلال الدورات السابقة على استعراض نتائج الفكر والممارسة القيادية في المنظمات، وطرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار، لغايات العمل على تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي عبر ما يتم طرحه من أفكار وتجارب متميزة ورؤى عالمية.

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