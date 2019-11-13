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أمير الشرقية: الحرص على الجهود الوقائية .. واهتموا بالبناء المؤسسي
http://almnatiq.net/?p=797837
المناطق_فهد المريخي 
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء الأستاذ عبدالعزيز بن علي التركي، وأعضاء مجلس الإدارة المعين حديثاً.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه الدولة –أيدها الله- لتطوير وتنمية القطاع غير الربحي، مبيناً سموه أن المأمول من هذا القطاع كبير، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي رسمت أدواراً كبيرة للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً سموه أن الجهود الوقائية مهمة، لا سيما لفئة الأطفال في ظل تأثرهم الكبير بالأجهزة الذكية، والتي للأسف عادت بالضرر أكثر من النفع على الأطفال وأسرهم، مبيناً سموه أن تحفيز الفرد والمجتمع من أجل ممارسة الرياضة، والالتزام بنظام صحي، يسهم بالإضافة إلى حماية الفرد من الأمراض المزمنة، مشيراً سموه إلى أهمية البناء المؤسسي في الجمعيات، وضرورة تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للعمل في مختلف المواقع في القطاع الربحي، وإتاحة الفرص التطوعية لهم، وتبني مبادراتهم وأفكارهم.
متمنياً سموه لمنسوبي المجلس التوفيق، ومواصلة مسيرة النجاحات التي بدأها المؤسسون.
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز التركي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهم المتواصل والمستمر للجمعية، وحرصهم على تطوير عملها، ورعايتهم المتواصلة للفعاليات والمناسبات التي تنفذها الجمعية، مبيناً أن الجمعية تسعى للاستفادة من الطاقات والخبرات الشابة، في تطوير أعمال الجمعية، وتعزيز البناء المؤسسي.

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