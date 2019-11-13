احدث الأخبار

النصر يجهز اجتماعًا لأعضاء الشرف الذهبيين
أبرز المواد
 “مشهور”: هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 ترامب: إذا حدث شيء في الولايات المتحدة سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل
أبرز المواد
 “التدريب التقني” يعلن فتح القبول للفصل الثاني
أبرز المواد
 تعليم عنيزة تعقد لقاءً مع تعليم الزلفي لتبادل الخبرات في الشؤون المدرسية
أبرز المواد
 تعليم تبوك ينفذ برنامج ” ريالي للوعي المالي ” ويستهدف 20 ألف طالب وطالبة
منطقة تبوك
 أمير الشرقية: الحرص على الجهود الوقائية .. واهتموا بالبناء المؤسسي
أبرز المواد
 وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 22
أبرز المواد
 بسعر خيالي.. بيع أغلى ساعة يد في العالم
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يستقبل رئيس منتدى الإدارة والأعمال
أبرز المواد
 بلدي الباحة يقر مبادرة (المحافظة على الممتلكات العامة)
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط مواطناً ومقيم امتهنا سرقة المحلات والمركبات ببريدة
أبرز المواد
النصر يجهز اجتماعًا لأعضاء الشرف الذهبيين

النصر يجهز اجتماعًا لأعضاء الشرف الذهبيين

أبرز المواد
“مشهور”: هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل

“مشهور”: هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل

أبرز المواد
ترامب: إذا حدث شيء في الولايات المتحدة سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل

ترامب: إذا حدث شيء في الولايات المتحدة سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل

أبرز المواد
“التدريب التقني” يعلن فتح القبول للفصل الثاني

“التدريب التقني” يعلن فتح القبول للفصل الثاني

أبرز المواد

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 22

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 22
http://almnatiq.net/?p=797838
المناطق_وكالات

واصلت إسرائيل صباح اليوم (الأربعاء)، غاراتها على قطاع غزة بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع

وبهذا يرتفع عدد قتلى موجة التصعيد التي بدأت يوم أمس إلى 16 قتيلا، بينهم القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» بهاء أبو العطا وزوجته في عملية محددة الهدف

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن «غارات على أهداف إرهابية تابعة لحركة (الجهاد الإسلامي) في القطاع»

وقصف الطيران الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) مواقع لحركة «الجهاد الإسلامي» بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة مجدداً غداة تصعيد بين الطرفين. وقد أعلنت الحركة أن أحد القتيلين اللذين سقطا الأربعاء هو أحد مقاتليها ويدعى خالد فراج

واستيقظ السكان في مدينتي نتيفوت وعسقلان الإسرائيليتين على أصوات صفارات الإنذار التي أطلقت لتحذير السكان من الصواريخ، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى قصف فعلي من غزة وأعلن أن طيرانه قصف وأصاب وحدة من «الجهاد الإسلامي» قامت بإطلاق صواريخ

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى تدخل دولي فوري لوقف «العدوان الإسرائيلي» المتواصل على قطاع غزة

وقال أشتية في بيان أصدره مكتبه الليلة الماضية: «يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فوراً، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف أن «الرئيس (محمود عباس) والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج»، وشدد على أنه «لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية»

وبدأ أمس الثلاثاء أسوأ قتال منذ شهور بعد أن قتلت إسرائيل قياديا كبيرا من حركة «الجهاد الإسلامي» في غزة متهمة إياه بأنه العقل المدبر لهجمات وقعت ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة

وشنت إسرائيل صباح أمس عملية محددة الهدف في غزة ضد القيادي بهاء أبو العطا. ومنذ أمس أطلق نحو 220 صاروخا من غزة نحو إسرائيل لكن من دون التسبب بسقوط قتلى بحسب آخر حصيلة للجيش الإسرائيلي الذي قال إنه اعترض 90 في المائة من هذه الصواريخ

روابط ذات صلة

النصر يجهز اجتماعًا لأعضاء الشرف الذهبيين

النصر يجهز اجتماعًا لأعضاء الشرف الذهبيين
“مشهور”: هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل

“مشهور”: هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل
ترامب: إذا حدث شيء في الولايات المتحدة سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل

ترامب: إذا حدث شيء في الولايات المتحدة سأتولى رئاسة حكومة إسرائيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*