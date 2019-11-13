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“مشهور”: هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل

“مشهور”: هطولات غزيرة مصحوبة بالبرد على جازان الأسبوع المقبل
http://almnatiq.net/?p=797853
المناطق_متابعات

كشف راصد جوي عن توقعاته حيال الحالة المطرية التي ستشهدها منطقة جازان خلال الأسبوع المقبل، مبيناً أنها ستتركز شمال وشرق المنطقة

وقال الراصد علي مشهور في توقعاته: التوقعات تشير استمرار التكونات الماطرة وخاصة على مرتفعات جازان الشمالية الشرقية، منها: الريث، وهروب، والعيدابي، وفيفاء، والداير، والعارضة

وأضاف: وتزداد هذه التكونات يوم غد الخميس ١٤ نوفمبر، وتتوسع من يوم السبت إلى يوم الأحد القادم، وسوف تشمل تهامة والسواحل

وتابع: هناك حالة مطرية “غزيرة جداً” تبدأ ٢٠ نوفمبر وفق التوقعات، وستكون مصحوبة بالبرد في أغلب محافظات منطقة جازان

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