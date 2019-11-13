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أمانة الأحساء تُطلق برنامج ( وقاية ) لمراقبة جودة أجهزة التعقيم في صوالين الحلاقة والتجميل

أمانة الأحساء تُطلق برنامج ( وقاية ) لمراقبة جودة أجهزة التعقيم في صوالين الحلاقة والتجميل
http://almnatiq.net/?p=797877
المناطق_الأحساء

شددت أمانة الاحساء على أهمية تطبيق برنامج “وقاية” بهدف فحص وضمان جودة عمل أجهزة التعقيم في صوالين الحلاقة والتجميل ، واكد وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري على ان هذا البرنامج من شأنه الاسهام في (تطوير اعمال صحة البيئة والرقابة الميدانية وضمان عدم انتقال الأمراض،رفع الكفاءة الصحية في المجتمع ، تأكيد الجودة) ، موضحاً ان الأمانة اعتمدت اللوائح الجديدة وجدول المخالفات والعقوبات المقررة من مجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء ، كماقامت بإطلاق خدمة الاتلاف الالكتروني وهي عبارة عن اتمتت الأعمال الورقية والتمكين من الموافقة على طلبات الاتلاف للمواد الداخلة للمردم البيئي والرفع بذلك على البوابة الإلكترونية لتيسير الخدمة للمستفيدين وسرعة الإنجاز وضمان عدم الغش.

في حين قدّم مدير الإدارة العامة لصحة البيئة في الأمانة الدكتور إبراهيم الشبيث خلال ورشة العمل المنعقدة يوم الثلاثاء 15/ربيع الأول بمقر الأمانة بمشاركة رؤساء البلديات الفرعية ومدراء صحة البيئة والإدارة العامة لتقنية المعلومات وعدد من ممثلي القطاع الخاص شرحاً تفصيلياً لـ ( نظام الغذاء ولائحته التنفيذية وجدول المخالفات والعقوبات المقررة من مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء) ، وشهدت الورشة ايضاً مناقشة عدة عناصر ومقترحات بشأن المنشأت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة ومنها    ( مقترح بإقامة برامج تدريبية للعاملين في صوالين الحلاقة والتجميل لرفع مستوى الوعي الصحي ، تعزيز دور التقنية الحديثة والأنظمة الالكترونية في خطط المتابعة الرقابية الشاملة لانشطة الصحة العامة واتمتت السجلات الورقية ، مقترح بتطبيق الزامية استخدام بعض المواد الكيميائية المصرحة والمعتمدة للمساعدة في تعقيم صوالين التجميل ) .

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