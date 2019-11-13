أمين الشرقية يفتتح مهرجان الزهور الأول بالقطيف غدًا الخميس

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يفتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مساء يوم غدً الخميس 17/03/1441هـ، مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف، والذي تنظمه بلدية محافظة القطيف، بمشروع وسط العوامية، لمدة خمسة أيام.

ويستهدف المهرجان تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئيا من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، وكيفية العناية بها، وكذلك أهمية المحافظة عليها، بالإضافة إلى عرض المنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية، كما يصاحب المعرض عدد من الفعاليات المتمثلة في الأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية للزوار.

وكشف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن المهرجان يتضمن ١٢٠ فعالية متنوعة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، حيث يشتمل على نصف مليون زهرة موسمية، بالإضافة الى العديد من المسابقات الثقافية والتوعوية وفعاليات خاصة للطفل والمرأة، مشيرا الى أنه يحتوي على العديد من البرامج ذات العلاقة بالحدائق والزهور، إضافة إلى العديد من البرامج التوعوية والترفيهية الخاصة بالشباب وأركان مخصصة للأسر المنتجة، والتعريف باستخدام أنظمة الري الحديثة التي تساعد في توفير استهلاك المياه، وتأتي إقامة هذا المهرجان.

وأشار الى أن المهرجان الذي يشارك فيه 250 متطوعا يهدف الى إدخال روح البهجة والفرح على الزوار وزيادة الحركة الاقتصادية وجذب الزائرين من جميع المناطق وتوعية وتثقيف بالقيمة الزراعية للزهور والاعتناء بها، بالإضافة الى إتاحة الفرص للموهوبين والمتميزين لإظهار مهارتهم، لافتا إلى تجهيز عدد من الأركان في المهرجان، والتركيز على خلق أفكار متنوعة ليراها كل زائر، ومدى تأثير النباتات و الزهور على حياة الفرد.

وأكد بأنه تم تسخير كافة الجهود لتقديم أكبر تجمع للزهور في المحافظة بحلة مميزة إلى جانب التنوع في تقديم أجمل الفعاليات، للمساهمة في إحداث نقلة فريدة في هذا الجانب.

وأشاد المهندس الحسيني بالجهود المبذولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة لمهرجان الزهور الأول لإنجاح المهرجان والارتقاء به لمستوى الطموح، مقدما شكره للقائمين على المهرجان والإدارات ذات العلاقة على تظافر جهودها ومثابرتها على دورهم البارز والملموس في تسخير وتقديم أرقى الخدمات لزوار المهرجان، داعيا جميع أبناء الوطن لزيارة المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام.