وكيل امارة الشرقية يفتتح الملتقى العلمي الأول للصحة النفسية

وتم خلال الافتتاح توقيع الشراكه المجتمعية بين كل من فرع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه بالمنطقه الشرقيه و التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بهدف تبادل الخبرات وتسهيل تلقى الخدمة الصحية النفسية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين بالمنطقة الشرقية .

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أن الملتقى يأتي تحت شعار تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار والذي يضم نخبة من ذوي الاختصاص في مجال الصحة النفسية للحد من مشكلة الانتحار لكي لاتصل الى حد الظاهرة كون المملكة من اقل الدول في نسب الانتحار وذلك بفضل الله ثم تمسكنا بالدين الحنيف ومانلمسه من توجيهات ولاة امرنا في الحد من هذه المشكلات بتظافر الجهود وهو ماتم العمل عليه مع التجمع الصحي الاول في المنطقة الشرقية ، مثمناً رعاية وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف لدعم الشراكة وتعزيز الصحة النفسية في المجتمع وابراز دور الاخصائي والاستشاري النفسي في العلاج .

وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي في كلمته في الافتتاح أن الملتقى العلمي الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية يهدف إلى رفع الوعي الصحي والتعريف بخطورة المرض النفسي في زمن أصبحت فيه الأمراض النفسية سمه واضحة من سمات عصرنا الحديث وأصبحت أكثر الأمراض شيوعا مع تعدد وازدياد المسببات نظراً لضغوط الحياة.

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن الانتحار من الامراض النفسية واكثرها خطورة نظراً لنهاية من يقوم بهذا الفعل وما يتركه من مأساة على نطاق أسرته ومجتمعه. مما يستوجب عقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات العلمية للتركيز على جانب التوعية والتثقيف الصحي الوقاية من أمراض العصر المتعددة ومنها الانتحار.مثمناً رعاية أمير المنطقة الشرقية لهذا الملتقى ودعمه المتواصل لإقامة مثل هذه المتلقيات العلمية وكل ما من بشأنه أن يعزز صحة المواطن والمقيم على أرض هذه المنطقة.

ويهدف الملتقى الذي يعد الاول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية الى تعزيز الصحة النفسية و ورفع الجانب التوعوي و التعريف بخطوره المرض النفسي وطرق الوقايه من الامراض النفسيه للوقاية من الانتحار ، وشارك في الفعاليات نخبه من المختصين في مجال الصحة النفسية ناقشوا عدد من المحاور المتمثلة في طرق التعامل الأمثل مع المريض النفسي للوقاية من الإنتحار والأسباب المؤدية للانتحار بين الشباب وبالشراكه مع العديد من الجهات ذات العلاقه في مجال الصحة النفسية ، إضافة إلى تقديم عدد من اوراق العمل والتي تبحث في قضايا تعزيز الصحة النفسية للمجتمع والشباب بالمنطقة الشرقية.