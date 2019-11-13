أمير الباحة يكرم الطالبة  أميرة الغامدي

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم الطالبة بجامعة الباحة أميرة بنت أحمد الغامدي, وذلك نظير ماقدمته من عمل تطوعي بتدخلها في إنقاذ سائق الحافلة التي تقل الطالبات، جاء ذلك خلال استقبال سموه الطالبة أميرة وذويها متمنياً لهم التوفيق.وأكد سموه أهمية المبادرات التطوعية خاصة الاجتماعية ومالها من أثر بالغ على تكاتف المجتمع، وأثنى على ماقامت به الطالبة أميرة من الدور البطولي لإنقاذ سائق الباص الذي أصابه وعكة صحية أثناء قيادته مما يسهم ذلك في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

من جهته أعربت الطالبة أميرة الغامدي عن بالغ شكرها واعتزازها لسمو أمير المنطقة على استقباله و تكريمه لها مما يعد ذلك دافعاً معنوياً وتحفيزاً لخدمة المجتمع.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.