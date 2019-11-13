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مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك ينظم زيارة لنزلائه إلى متحف تبوك الإقليمي 

مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك ينظم زيارة لنزلائه إلى متحف تبوك الإقليمي 

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مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك ينظم زيارة لنزلائه إلى متحف تبوك الإقليمي 

مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك ينظم زيارة لنزلائه إلى متحف تبوك الإقليمي 
http://almnatiq.net/?p=797895
المناطق_ فايز السميري
نظم مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك اليوم الأربعاء لنزلائه زيارة إلى متحف تبوك الإقليمي وذلك ضمن البرامج التأهيلية والانشطة الخارجية بالقسم الترفيهي والهادفة لتعزيز الثقة لدى المريض ودمجه بالمجتمع بشكل سريع .
وكان في استقبال النزلاء والكادر الطبي المرافق باحث الآثار والمتاحف الاستاذ طراد العنزي الذي بدوره رحب بهم وقام معهم بجولة على مايحويه المتحف من لوحات وصور ومقتنيات اثرية وتراثية  وعروض مرئية متنوعة بتقنيات حديثة تجسد تاريخ المملكة العربية السعودية و منطقة تبوك بشكل خاص .
وفي نهاية الجولة أبدوا إعجابهم بالمتحف وما يحتويه من معروضات تبرز البعد والإرث الحضاري للمنطقة معربين عن شكرهم لفرع الهيئة بمنطقة تبوك على حسن الاستقبال وتقديم الشرح والمعلومات التاريخية .

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