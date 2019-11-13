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رسميًا.. تأجيل موعد انطلاق خليجي 24 بسبب نادي الهلال
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المناطق_الرياض

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إعادة قرعة ”خليجي 24”، حيث ستسحب رسميًا غدًا الخميس بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في البطولة اعتبارًا من 26 نوفمبر الجاري.

وأصدر اتحاد كأس الخليج العربي قرارًا بتأجيل موعد انطلاق ”خليجي 24“ من 24 نوفمبر، يومين لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة دولييه من نادي الهلال الذي يلعب إياب نهائي إبطال آسيا ضد أوراوا اليباني المقرر 24 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
وأوضح الشكيلي: ”سيتم تأجيل انطلاق خليجي24 إلى 26 نوفمبر على أن تختتم البطولة يوم 8 ديسمبر بسبب مشاركة نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا“.
وعقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، اجتماعًا لإعادة برمجة مباريات بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين وعودة البطولة لنظام المجموعتين بعد إعلان اتحادات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في البطولة التي تستضيفها قطر في وقت لاحق الشهر الحالي.
ويشهد اجتماع، الغد إعادة إجراء القرعة بنظام المجموعتين كل منها تضم 4 منتخبات يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور قبل النهائي على أن يلتقي أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الثانية والعكس.

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