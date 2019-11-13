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انهيار أحد أبراج الضغط العالي بوادي ريم في رجال ألمع .. والأهالي يطالبون بحمايتهم من أخطارها

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انهيار أحد أبراج الضغط العالي بوادي ريم في رجال ألمع .. والأهالي يطالبون بحمايتهم من أخطارها

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المناطق - رجال ألمع

تعرض أحد أبراج الضغط العالي للكهرباء بوادي ريم التابع لمحافظة رجال ألمع للانهيار وذلك بعد حدوث انهيار أرضي بالمكان المقام فيه هذا البرج مما أدى إلى اختلال التوازن وانهيار البرج ، حيث أنه من المتوقع أن يعود السبب في هذا الهبوط هو كمية الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية .

وقد طالب أهالي المحافظة من القائمين على الكهرباء بضرورة حمايتهم من مثل هذه الأخطار حيث أن حدثاً كهذا كان من الممكن أن يزهق الكثير من الأرواح لولا لطف الله تعالى .

كما طالب الأهالي بضرورة وضع هذه الأبراج بعيداً عن الكتلة السكنية وأماكن تواجد المواطنين بما يكفل السلامة للجميع عند حدوث مثل هذه الحوادث لا قدر الله ، إضافة إلى ضرورة إجراء اختبارات للتربة قبل زراعة هذه الأعمدة واختيار البيئة المناسبة لها .

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