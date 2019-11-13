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تعليم الطائف يحقق عدد من الإنجازات على مستوى الوزارة

تعليم الطائف يحقق عدد من الإنجازات على مستوى الوزارة
http://almnatiq.net/?p=797907
المناطق_عادل الزهراني
حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عدة مراكز متقدمة في عدة مسابقات وزارية  على مستوى المملكة والتي أقيمت في بعض مناطق ومحافظات المملكة وتفصيلاً : حضد وفد تعليم الطائف ممثلا في طلاب ثانوية الأندلس المشارك في منافسات المسرح المدرسي بالليث المركز الأول ، حيث حققوا المركز الاول في أفضل عرض ، والمركز الأول في أفضل اخراج ، والمركز الأول في أفضل ممثل ، والمركز الأول في أفضل إضاءه ، والمركز الأول في أفضل صوتيات ، والمركز الأول في أفضل نص ليتأهلو إلى التصفيات النهائية على مستوى الوزارة ، فيما حقق وفد تعليم الطائف  الوسام الذهبي في الأولمبياد الوطني للروبوت مسار المشاريع الإبداعية والتي أقيمت بوادي الدواسر أيضاً . والطالب يزن الشهراني من مدارس تربية الابناء الأهلية يحقق المركز السادس على مستوى المملكة في المسابقة ذاتها.
فيما حقق الطالب فيصل السفياني من ثانوية الملك فهد على المركز الخامس في مسابقة الأشغال والحرف الفنية “أشغال المعادن” على مستوى المملكة والتي أقيمت بينبع .  من جهته أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بهذه المشاركات  وما تحقق من مراكز متقدمة مؤكدا أنها كانت ثمرة لجهود بذلت من قبل المدارس ومكاتب التعليم وإدارة النشاط الطلابي،مقدما التهنئة للطلاب ومدارسهم وأسرهم  ومكاتب التعليم ومثمنا جهودهم في دعم وتحفيز أبنائهم  لتحقيق أفضل النتائج  . كما وجه شكره لإدارة النشاط الطلابي ممثلا في مدير الإدارة سامي العصيمي وفريق العمل من زملاءه المشرفين في كافة الأقسام على المتابعة وتهيئة كافة الظروف الملائمة للطلاب لتمثيل تعليم الطائف خير تمثيل في هذه المسابقات  . متمنيا للجميع مزيدا من الإبداع والتميز .

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