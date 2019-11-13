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ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية لمساندة الهلال باليابان

ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية لمساندة الهلال باليابان
http://almnatiq.net/?p=797913
المناطق_الرياض

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله –، بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستقام في اليابان على استاد سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التوجيه الكريم من سمو ولي العهد دعمًا منه –أيده الله – لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزًا للاعبيه لحسم اللقب لصالحه بمشيئة الله تعالى، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

وستبدأ الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع مجلس إدارة نادي الهلال بوضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي لنقل الجماهير إلى اليابان وفقًا للتوجيه الكريم.

من جهته رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالغ الشكر والتقدير والامتنان باسمه وباسم كافة الرياضيين لمقام سمو ولي العهد، على هذه البادرة التي تؤكد استمرار الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة السعودية على كافة المستويات والأصعدة، وأضاف سموه: “نحمد الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق المنجزات، ورفع علم المملكة خفاقًا في المحافل الدولية في كافة المجالات والأصعدة، ولاسيما الرياضية منها”.

وتمنى سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في ختام تصريحه كل التوفيق والنجاح لفريق نادي الهلال في تحقيق هذا المنجز القاري الكبير، الذي سيسجل باسم الكرة السعودية ويعكس التطور الذي تشهده رياضة المملكة في الآونة الأخيرة على كافة المستويات.

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