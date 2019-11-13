احدث الأخبار

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعزّز دعمه للاتحادات الأعضاء في مجالات الإعلام والاتصال الرقمي
أبرز المواد
 ملتقى دولي بالرياض يناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية
أبرز المواد
 ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية لمساندة الهلال باليابان
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة “سعي “
أبرز المواد
 تعليم الطائف يحقق عدد من الإنجازات على مستوى الوزارة
أبرز المواد
 انهيار أحد أبراج الضغط العالي بوادي ريم في رجال ألمع .. والأهالي يطالبون بحمايتهم من أخطارها
أبرز المواد
 رسميًا.. تأجيل موعد انطلاق خليجي 24 بسبب نادي الهلال
أبرز المواد
 مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك ينظم زيارة لنزلائه إلى متحف تبوك الإقليمي 
منطقة تبوك
 سفارة المملكة لدى الأردن تقيم ورشة عمل عن الإعلام الرقمي
أبرز المواد
 أمير الباحة يكرم الطالبة  أميرة الغامدي
أبرز المواد
 وكيل امارة الشرقية يفتتح الملتقى العلمي الأول للصحة النفسية
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يفتتح مهرجان الزهور الأول بالقطيف غدًا الخميس
المنطقة الشرقية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعزّز دعمه للاتحادات الأعضاء في مجالات الإعلام والاتصال الرقمي

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعزّز دعمه للاتحادات الأعضاء في مجالات الإعلام والاتصال الرقمي

أبرز المواد
ملتقى دولي بالرياض يناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية

ملتقى دولي بالرياض يناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية

أبرز المواد
ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية لمساندة الهلال باليابان

ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية لمساندة الهلال باليابان

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة “سعي “

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة “سعي “

أبرز المواد

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعزّز دعمه للاتحادات الأعضاء في مجالات الإعلام والاتصال الرقمي

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعزّز دعمه للاتحادات الأعضاء في مجالات الإعلام والاتصال الرقمي
http://almnatiq.net/?p=797922
المناطق - واس

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بتعزيز دعمه للاتحادات الأعضاء في مجالات الإعلام والاتصال الرقمي من أجل التواصل بشكل أفضل مع المشجعين في آسيا وتوسيع نطاق اللعبة على نحو أفضل في رؤية الاتحاد الآسيوي .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة 2019-2023 الذي عُقد اليوم في ماليزيا برئاسة Ganbaatar Amgalanbaatar، ومشاركة ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور شاكر الذيابي، و 12 عضوًا من مختلف دول القارة.
ووافقت اللجنة على قيام الاتحاد الآسيوي بتطوير استراتيجية شاملة ومباشرة لعملية التدقيق الرقمي لمساعدة الاتحادات على فهم أدائهم الرقمي وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال مع توفير الدعم الرقمي المناسب لتسريع المعايير المتزايدة.
وتم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الآسيوي ببدء برنامج تجريبي مع الاتحادات الأعضاء في كل منطقة من مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس لمساعدة الاتحادات الأعضاء على التطور في هذا المجال.

روابط ذات صلة

ملتقى دولي بالرياض يناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية

ملتقى دولي بالرياض يناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية
ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية لمساندة الهلال باليابان

ولي العهد يوجه بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية لمساندة الهلال باليابان
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة “سعي “

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة “سعي “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*