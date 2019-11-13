الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعزّز دعمه للاتحادات الأعضاء في مجالات الإعلام والاتصال الرقمي

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بتعزيز دعمه للاتحادات الأعضاء في مجالات الإعلام والاتصال الرقمي من أجل التواصل بشكل أفضل مع المشجعين في آسيا وتوسيع نطاق اللعبة على نحو أفضل في رؤية الاتحاد الآسيوي .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة 2019-2023 الذي عُقد اليوم في ماليزيا برئاسة Ganbaatar Amgalanbaatar، ومشاركة ممثل المملكة العربية السعودية الدكتور شاكر الذيابي، و 12 عضوًا من مختلف دول القارة.

ووافقت اللجنة على قيام الاتحاد الآسيوي بتطوير استراتيجية شاملة ومباشرة لعملية التدقيق الرقمي لمساعدة الاتحادات على فهم أدائهم الرقمي وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال مع توفير الدعم الرقمي المناسب لتسريع المعايير المتزايدة.

وتم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد الآسيوي ببدء برنامج تجريبي مع الاتحادات الأعضاء في كل منطقة من مناطق الاتحاد الآسيوي الخمس لمساعدة الاتحادات الأعضاء على التطور في هذا المجال.

