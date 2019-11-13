الشباب يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين

المناطق - واس

تأهل فريق الشباب إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على طبرجل بنتيجة 6 – 0 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب جامعة الجوف

وذلك في ختام دور الـ64 من المسابقة .

وسجل أهداف الشباب كريستيان جوانكا هدفين في الدقيقتين 16و 72 ، وسيبا في الدقيقة 62 ، وأحمد شراحيلي في الدقيقة 66 ،وألفريد اندياي بالدقيقة 82 ،ومحمد السهلاوي من ضربة جزاء بالدقيقة 85 ، ليكمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور الـ32 .