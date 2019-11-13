تأهل فريق الشباب إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على طبرجل بنتيجة 6 – 0 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب جامعة الجوف
وذلك في ختام دور الـ64 من المسابقة .
وسجل أهداف الشباب كريستيان جوانكا هدفين في الدقيقتين 16و 72 ، وسيبا في الدقيقة 62 ، وأحمد شراحيلي في الدقيقة 66 ،وألفريد اندياي بالدقيقة 82 ،ومحمد السهلاوي من ضربة جزاء بالدقيقة 85 ، ليكمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور الـ32 .
الشباب يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين
تأهل فريق الشباب إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على طبرجل بنتيجة 6 – 0 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب جامعة الجوف
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