ضمن مبادرة الجامعة للسماح باستخدام المسارح الجامعية لإجراء الأنشطة المجتمعية ضمن رؤية المملكة 2030 جامعة “المؤسس” تنظم دورات الفنون المسرحية في مكة وجدة والطائف بمشاركة 482 شاب وشابة

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تنظم جامعة الملك عبدالعزيز العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال التمثيل والإخراج والفنون والتقنيات المسرحية في مدينة جدة ومكة والطائف ضمن مبادرة الجامعة للسماح باستخدام المسارح الجامعية لإجراء الأنشطة المجتمعية، أحدى مشاريع رؤية المملكة 2030 بالجامعة، وسط مشاركة 482 شاب وشابة.

ووضعت المبادرة استراتيجية لنشر أهدافها في مدن ومحافظات مكة المكرمة وهي تنمية الجوانب المعرفية والمهارية للـطلاب وإثراء الحراك الثقافي في السعودية وتقديم مسرحيات هادفة تعزز الولاء والانتماء، من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة في التمثيل والإخراج المسرحي، والفنون المسرحية، والمساهمة في تطوير المسرح الوطني، ورفع مستوى الوعي والثقافة العامة لدى المجتمع.

وفي مدينة جدة عقدت دورة بعنوان مفاتيح الإبداع في التمثيل والإخراج المسرحي في جامعة الملك عبدالعزيز في الشطرين طلاب وطالبات واستمرت لمدة أسبوعين قدمها الدكتور نعمان كدوة وكيل معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بالجامعة، وفي شطر الطالبات قدمت الدورة الدكتورة عبير فوزي من أكاديمية الفنون بالقاهرة وشارك في الدورتين أكثر من 75 شاب وشابة.

وشهدت جامعة الملك عبدالعزيز تقديم دورتين تدريبيتين في التمثيل المسرحي والإخراج بشطر الطلاب قدمها الأستاذ عبدالله السويد واستمرت لمدة شهر وفي نهاية الدورات قدم الطلاب مسرحية بعنوان “الملوك” كمشروع تخرج للدورتين فيما يشهد شطر الطالبات حالياً دورتين عن التمثيل والإخراج المسرحية تقدمها الدكتورة عبير فوزي من أكاديمية الفنون بالقاهرة وبلغ إجمالي المشاركين في الدورتين 240 شاب وشابة.

وعقدت المبادرة دورة تدريبية في جامعة الملك عبدالعزيز شارك فيها 40 شاب عن الفنون المسرحية وتقنيات العروض قدمها الدكتور صبحي السيد من أكاديمية الفنون بالقاهرة.

وفي جامعة أم القرى بمكة تقدم حالياً دورة تدريبية عن التمثيل والإخراج المسرحي يقدمها الدكتور مدحت كاشف وكيل أكاديمية الفنون بالقاهرة، كما تقدم الدكتورة عبير فوزي دورة عن التمثيل الإخراج المسرحي في شطر الطالبات، بمشاركة 85 شاب وشابة، كما تم تقديم دورة الفنون المسرحية وتقنيات العروض قدمها الدكتور صبحي السيد بمشاركة 42 شاب، وستشهد الجامعة تنظيم دورة تدريبية السبت المقبل عن مفاتيح الإبداع في التمثيل والإخراج المسرحي.

وفي مدينة الطائف ستنظم مبادرة جامعة “المؤسس” دورتين تدريبيتين عن التمثيل والإخراج المسرحي سيتم الإعلان عن المكان والتوقيت قريباً.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن المبادرة ستسهم في تحقيق الأهداف التعليمية من خلال تمنية المهارات المعرفية والعلمية والثقافية وصقل شخصية الشباب والشابات، بالإضافة إلى دعم المسرح الجامعي وتطويره وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

وبين المدير التنفيذي للمبادرة وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الدورات التدريبية متاحة للجميع حيث تسعى المبادرة أن يكون المسرح الجامعي والسعودي منارة للقيم والأخلاق والانتماء من خلال تأهيل المواهب الوطنية في الفنون المسرحية المختلفة، وتوضيح مفهوم الفن المسرحي وتأهيل متخصصين فيه بمؤهل أكاديمي.

من جانبه بين مدير الأندية الطلابية بالعمادة الأستاذ عبدالله بن عمر باحطاب أن المبادرة تستقطب الكفاءات والخبرات الأكاديمية من الدول العربية في مجال التدريب والتأهيل وتستخدم أفضل التقنيات وأساليب التدريب الحديثة، حيث يدخل المتدرب والمتدربة في مراحل متنوعة من التدريب وفي ختام الدورة يقدم مع زملاءه عمل مسرحي كمشروع تخرج.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم دشنت في وقتاً سابق الموقع الالكتروني لمبادرة جامعة الملك عبدالعزيز للسماح باستخدام المسارح الجامعية لإجراء الأنشطة المجتمعية، بإشراف وتنفيذ شركة تطوير القابضة لتنشيط المسرح الجامعي.

