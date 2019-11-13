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400 الف ريال لفرخ شاهين في مزاد الطيور بحفر الباطن

400 الف ريال لفرخ شاهين في مزاد الطيور بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=797953
المناطق -فهد المريخي

شهد مزاد حفر الباطن للصقور مساء أمس الثلاثاء والذي تشرف عليه محافظة حفر الباطن وبالتعاون مع الامانة وبتنظيم رابطة صقارين حفر الباطن بيع لأعلى قيمة سوقية لفرخ شاهين بـ 400 ألف ريال، وأربعة صقور اخرى بإجمالي 114 الف ريال ، والتي تعتبر أعلى صفقات المزاد منذ انطلاقه قبل اسبوعين.
واوضح رئيس سوق الصقور بحفر الباطن فالح بن محمد العدواني أن الشاهين يعتبر من النوادر بعد اكتماله للمواصفات من ناحية الطول والعرض والوزن ويعتبر هو الثاني الذي تم صيده هذا الموسم بعد شاهين عرعر الذي بيع بـ 610 آلاف ريال قبل اسبوع.
وأضاف العدواني أن محافظة حفر الباطن تتميز بوجود أكبر تجمع لهواة الصقور في دول الخليج والشرق الأوسط نظرا للمكانة الجغرافية للمحافظة إضافة إلى قربها من خطوط عبور الطيور ، ويعد السوق في حفر الباطن سابقة بالمملكة لاحتوائه على أكثر من 1500 طير في موقع واحد ووجود أكثر من 20 مربط فيما يتجاوز عدد الصقارين بحفر الباطن لأكثر من 1000 صقار .

من جهته قدم نواف بن سند أحد زوار السوق شكره لسمو محافظ حفر الباطن على ما شاهد من تنظيم أكثر من رائع من حيث تجهيز المبنى والتجهيزات التقنية والتي تليق بصقاري حفر الباطن ومحبي عالم الصقور، وكذلك يُمكن لكافة الصقارين او الهواة من خارج المحافظة المشاهدة والمشاركة في المزاد من خلال البث المباشر.

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