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محافظ الأحساء يطلع على مشاريع الأحساء المائية

محافظ الأحساء يطلع على مشاريع الأحساء المائية
http://almnatiq.net/?p=797959
المناطق - فهد المريخي

اطلع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء على مشاريع فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء وبرامج التشغيل والصيانة وكذلك إدراج احتياج بعض أحياء المحافظة لخدمات المياه والصرف الصحي واستكمال المشاريع والمدن والقرى التي استفادة من المياه المحلاة ( المرحلة الاولى) ومنظومة المياه لمدن وبلدات المحافظة والمشاريع المستقبلية لهجر محافظة الأحساء وزيادة كميه المياه المحلاة للأحساء (المرحلة الثانية تشمل العيون والعمران مع خزانات يتم تنفيذها حاليا في العيون من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، وكذلك صدور الموافقة بانشاء منظومة مياه محلاه خاصة (عريعره و ام ربيعة و جوده وأم الحمام وأم تالع وأم العراد) .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبة بمقر المحافظة اليوم ” الأربعاء ” لمدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء المهندس صالح بن نوار الغامدي ويرافقه نائب مدير الفرع عبدالله بن سعد الهزاع ومدير إدارة التشغيل والصيانة بالفرع المهندس حسن بن محمد الجندل.

وقدم مدير فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء تقرير عن اداء الفرع في التشغيل والصيانة وكذلك تنفيذ المشاريع و درع تذكاري لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود على جهود سموه التي ساهمت في إنجاح وتذليل العقبات لإنجاز تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة شاكراً سمو الأمير على الدعم المستمر لقطاع المياه بالمحافظة والغير مستغرب من قيادات هذا الوطن لتحقيق أعلى المعايير لخدمة المواطن .

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