رئيس وزراء اليونان يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

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استقبل دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مبنى رئاسة الجمهورية، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال السفير خالد بن مساعد العنقري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليونانية عصام بن إبراهيم بيت المال.

