احدث الأخبار

تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك
منطقة تبوك
 الهيئة السعودية للفضاء تعقد ورشة عمل لعرض إستراتيجيتها الوطنية
أبرز المواد
 الرئيس اليوناني يستقبل الجبير
أبرز المواد
 البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
أبرز المواد
 رئيس وزراء اليونان يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يطلع على مشاريع الأحساء المائية
المنطقة الشرقية
 400 الف ريال لفرخ شاهين في مزاد الطيور بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 جامعة “المؤسس” تنظم دورات الفنون المسرحية في مكة وجدة والطائف بمشاركة 482 شاب وشابة
منطقة الرياض
 وزير الإسكان يتفقد المشاريع السكنية في “جازان” .. ويشّدد على سرعة الإنجاز
الاقتصاد
 أمير منطقة جازان يجتمع بوزير الاسكان ويرعى توقيع عدة اتفاقيات ويسلم مفاتيح للمستفيدين من خدمات الاسكان
الاقتصاد
 الشباب يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين
أبرز المواد
تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك

تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك

منطقة تبوك
الهيئة السعودية للفضاء تعقد ورشة عمل لعرض إستراتيجيتها الوطنية

الهيئة السعودية للفضاء تعقد ورشة عمل لعرض إستراتيجيتها الوطنية

أبرز المواد
الرئيس اليوناني يستقبل الجبير

الرئيس اليوناني يستقبل الجبير

أبرز المواد
البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له

البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له

أبرز المواد

وزير الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=797967
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، ووفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

روابط ذات صلة

الهيئة السعودية للفضاء تعقد ورشة عمل لعرض إستراتيجيتها الوطنية

الهيئة السعودية للفضاء تعقد ورشة عمل لعرض إستراتيجيتها الوطنية
الرئيس اليوناني يستقبل الجبير

الرئيس اليوناني يستقبل الجبير
البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له

البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*