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الرئيس اليوناني يستقبل الجبير

الرئيس اليوناني يستقبل الجبير
http://almnatiq.net/?p=797973
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية ، في مبنى رئاسة الجمهورية، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى الجمهورية اليونانية في زيارة رسمية.
ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديقة، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وتمنياته الطيبة لهم بدوام التوفيق والمزيد من النماء والخير.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتعزيزها في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، والتنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليونانية عصام بن إبراهيم بيت المال.

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