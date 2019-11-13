احدث الأخبار

تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك
منطقة تبوك
 الهيئة السعودية للفضاء تعقد ورشة عمل لعرض إستراتيجيتها الوطنية
أبرز المواد
 الرئيس اليوناني يستقبل الجبير
أبرز المواد
 البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
أبرز المواد
 رئيس وزراء اليونان يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
أبرز المواد
 محافظ الأحساء يطلع على مشاريع الأحساء المائية
المنطقة الشرقية
 400 الف ريال لفرخ شاهين في مزاد الطيور بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 جامعة “المؤسس” تنظم دورات الفنون المسرحية في مكة وجدة والطائف بمشاركة 482 شاب وشابة
منطقة الرياض
 وزير الإسكان يتفقد المشاريع السكنية في “جازان” .. ويشّدد على سرعة الإنجاز
الاقتصاد
 أمير منطقة جازان يجتمع بوزير الاسكان ويرعى توقيع عدة اتفاقيات ويسلم مفاتيح للمستفيدين من خدمات الاسكان
الاقتصاد
 الشباب يكمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين
أبرز المواد
تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك

تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك

منطقة تبوك
الهيئة السعودية للفضاء تعقد ورشة عمل لعرض إستراتيجيتها الوطنية

الهيئة السعودية للفضاء تعقد ورشة عمل لعرض إستراتيجيتها الوطنية

أبرز المواد
الرئيس اليوناني يستقبل الجبير

الرئيس اليوناني يستقبل الجبير

أبرز المواد
البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له

البرلمان التونسي ينتخب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا له

أبرز المواد

تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك

تدشين مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة بمدني تبوك
http://almnatiq.net/?p=797982
المناطق- تبوك:

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك بحضور عدد من قيادات المديرية بالمنطقة.
واطلع المهندس الشهراني على محتويات المركز والآليات والمعدات التي يضمها.
من جانب آخر رأس مدير الدفاع المدني بالمنطقة اجتماعًا لمنسوبي مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة حيث حث منسوبي المركز، على الأجتهاد وتقديم أقصى درجات الاستعداد لمباشرة الحوادث مثمناً الدعم والمساندة الذي تجده مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وما تحظى به من توجهات ومتابعة مستمرة من مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو في تجهيز كل ما شأنه الصالح العام وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.

روابط ذات صلة

مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك ينظم زيارة لنزلائه إلى متحف تبوك الإقليمي 

مجمع إرادة للصحة النفسية بتبوك ينظم زيارة لنزلائه إلى متحف تبوك الإقليمي 
تعليم تبوك ينفذ برنامج ” ريالي للوعي المالي ” ويستهدف 20 ألف طالب وطالبة

تعليم تبوك ينفذ برنامج ” ريالي للوعي المالي ” ويستهدف 20 ألف طالب وطالبة
فرع مركز خدمة المجتمع بالمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بتيماء يعلن عن استمرار دورات وبرامج أتقن

فرع مركز خدمة المجتمع بالمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بتيماء يعلن عن استمرار دورات وبرامج أتقن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*