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سجون مكة المكرمة تقدم 8450 نبتة لأمانة العاصمة المقدسة

سجون مكة المكرمة تقدم 8450 نبتة لأمانة العاصمة المقدسة

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سجون مكة المكرمة تقدم 8450 نبتة لأمانة العاصمة المقدسة

سجون مكة المكرمة تقدم 8450 نبتة لأمانة العاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=797997
المناطق - واس

قدمت سجون منطقة مكة المكرمة اليوم 8450 نبتة زراعية لأمانة العاصمة المقدسة، وذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية.
وأوضح مدير مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن هذه المبادرة هي الثانية من نوعها، وذلك بعد تقديم أكثر من 12 ألف نبته لصالح أمانة محافظة جدة مطلع هذا الشهر.
وأكد أن جميع النباتات جرى زرعها والاهتمام بها من قبل نزلاء سجون المنطقة خلال 35 يوماً.
وتحتل سجون مكة المكرمة الصدارة على مستوى سجون المملكة، فيما يتعلق بزراعة أكثر من 135 ألف زهرة وشتلة نباتات متنوعة، وتفعيل المحميات الزراعية، وفتح خط إنتاج زراعي عن طريق التشغيل الذاتي.

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