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مدير البيئة والزراعة بجازان يلتقي مهندسي الادارة مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد )

مدير البيئة والزراعة بجازان يلتقي مهندسي الادارة مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد )

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مدير البيئة والزراعة بجازان يلتقي مهندسي الادارة مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد )

مدير البيئة والزراعة بجازان يلتقي مهندسي الادارة مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد )
http://almnatiq.net/?p=798002
جازان - المناطق :

اجتمع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعه بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي ال عطيف اليوم الأربعاء ومهندسي الادارة مع ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( ايفاد ) تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التفصيلية لمشروع عقد المساعدة التقنية لدعم وتنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو والذي يهدف لتنفيذ ( ٦٠ ) مزرعة نموذجية لإنتاج البن و( ١٠ ) مزارع لإنتاج المانجو تشتمل على تجهيز الأرض من حيث الحراثه وتوفير الشتلات ونظام الري الحديث وتوفير المبيدات والأسمدة ومعدات وأدوات الحصاد وأيضا أعداد المؤشرات الجغرافية وإنشاء المنصات التسويقية المكانية والإلكترونية وإنشاء مركز الخدمة الزراعية بالإضافة لمركز تدريب ووحدة ما بعد الحصاد ووحدة التخزين وتم تبادل الآراء ووجهات النظر للمشروع .
واختتم سعادته الاجتماع بالشكر لجميع العاملين على المشروع مشددا على تنفيذ المشروع فالوقت المحدد واستفادة المنطقة باكبر قدر ممكن من عوائد المشروع .

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