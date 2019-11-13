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مدير زراعة جازان يتفقد المحجر النباتي والحيواني بالميناء

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مدير زراعة جازان يتفقد المحجر النباتي والحيواني بالميناء

http://almnatiq.net/?p=798007
المناطق - فضه عطيف

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي ال عطيف
المحجر النباتي والحيواني بميناء جازان حيث اطلع سعادته لسير عمل المختبر وتعرف على اهم الطرق التي يتم بها التعامل مع الحشرات حيث ينقسم المختبر لثلاث خطوات رئيسة وهي عملية الفرز ومن بعد ذلك يتم فحصها وتصنيفها ومعرفة اعدادها وعمل رقم تسلسلي للعينات ومن ثم تأخذ عينات مختلفة من الحشرات ويتم التعرف على حمضها النووي DNA واكتشاف الحشرات الناقلة للأمراض وبعدها يتم اخذ عينات مختلفة للتأكد وجود عينات إيجابية للأمراض فتفحص ويفصل الجسم الصلب عن السائل في البعوض عن طريق جهاز المبرد وتجهز العينة وتنقل لجهاز PCR ويليه أخيرا مرحلة التعقيم واصدار النتائج وتسلم للموظف المختص من الفرع .. ختاماً شكر المدير العام طاقم العمل في المختبر الحشري على جهودهم المبذولة لإخراج المختبر بهذا الشكل المرتب والنموذج الصحيح لاي مختبر بمواصفات علمية متمنياً لهم دوام التوفيق .

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