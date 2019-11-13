سفير المملكة لدى نيجيريا يلتقي برئيس الهيئة النيجيرية لتشجيع الاستثمار

المناطق - واس

التقى سفيرخادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي اليوم بمقر السفارة في أبوجا، بمعالي رئيس الهيئة النيجيرية لتشجيع الاستثمار بابانغيدا إنغوروجي، وبحضور مدير الاستثمارات في الولايات النيجيرية أمينو سليمان تاكوما.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث الاستثمارات المتبادلة وتشجيعها في مختلف المجالات الحكومية منها والخاصة بين المملكة وجمهورية نيجيريا الفيدرالية.