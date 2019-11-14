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ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 26 شهيدا و70 مصابا
http://almnatiq.net/?p=798020
المناطق - وكالات

أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26 فلسطينيا وجرح 70 آخرين منذ فجر أمس الثلاثاء.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن مقتل أحد قادتها بلواء الوسطى خالد معوض سالم فراج البالغ 38 عاما.

وفي وقت سابق، نعت السرايا 4 من أعضائها قتلوا في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وهم زكي غنام (26 عاما)، إبراهيم الضابوس (26 عاما)، وعبد السلام أحمد (28 عاما) وعبد الله البلبيسي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن مقتل 11 شخصا منذ اليوم الأول من العدوان على غزة، والذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

وارتفع عدد القتلى اليوم الأربعاء إلى 22 شخصا.

من جهتها، أكدت القناة السابعة الإسرائيلية إصابة 41 إسرائيليا، بينهم 23 في حالة متوسطة و18 إصابة بالخوف والقلق، و5 إصابات خطيرة.

وقصف الطيران الإسرائيلي صباح الأربعاء مواقع للجهاد الإسلامي بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة مجددا غداة تصعيد بين الطرفين.

واستيقظ السكان في مدينتي نتيفوت وعسقلان الإسرائيليتين على أصوات صفارات الإنذار التي أطلقت لتحذير السكان من الصواريخ.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى قصف من غزة، وأعلن أن طيرانه قصف وأصاب وحدة من الجهاد الإسلامي قامت بإطلاق الصواريخ.

ومنذ الثلاثاء، أطلق حوالى 220 صاروخا من غزة نحو إسرائيل لكن بدون التسبب بسقوط قتلى حسب آخر حصيلة للجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه اعترض 90% من هذه الصواريخ.

وتم إيقاف حركة القطارات بين بئر السبع وعسقلان، وكذلك محطات سديروت ونتيفوت وأوفاكيم، فيما أعلن مجلس ماتي يهودا في القدس عن تأجيل التحاق التلاميذ بالمدارس حتى الساعة 10 صباحا لتقييم الوضع.

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