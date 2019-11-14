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“الفيفا” يعين فينغر مديرا لإدارة تطوير كرة القدم عالميا

“الفيفا” يعين فينغر مديرا لإدارة تطوير كرة القدم عالميا

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“الفيفا” يعين فينغر مديرا لإدارة تطوير كرة القدم عالميا

“الفيفا” يعين فينغر مديرا لإدارة تطوير كرة القدم عالميا
http://almnatiq.net/?p=798026
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم الأربعاء، تعيين الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، مديرا جديدا لتطوير كرة القدم على الصعيد العالمي.

وسيمتلك فينغر السلطة الأبرز في الـ “الفيفا” على صعيد الأمور الفنية المتعلقة باللعبة من خلال لجنة الاستشارات الكروية والفنية التي تشارك في المراجعة التي يقوم بها المجلس الدولي لكرة القدم وعملية صنع القرار فيما يخص أي تغييرات محتملة في قوانين اللعبة.

كما سيكون المدرب السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، رئيسا لمجموعة معنية بإجراء دراسات فنية عن الرياضة.

وقال فينغر في بيان أصدره “الفيفا”: “أتطلع لخوض غمار هذا التحدي الكبير. ليس فقط لأنني مهتم دوما بتحليل الرياضة من خلال منظور أوسع، ولكن أيضا لأنها مهمة تابعة للفيفا.. أي أنها مهمة ذات بعد عالمي”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “أعتقد أن الفيفا في صورته الجديدة التي رأينها تبرز في السنوات الأخيرة يضع كرة القدم نفسها في صميم أهدافه وهو مصمم على تطوير اللعبة بمكوناتها المختلفة. أعرف أنني أستطيع المساهمة في هذا الهدف وسأبذل قصارى جهدي في هذه المهمة”.

وغادر أرسين فينغر (70 عاما) فريق آرسنال في مايو 2018، بعد 22 عاما قضاها في تدريب الفريق، قاده إلى التتويج بلقب بطل الدوري ثلاث مرات، إضافة إلى الفوز بسبعة ألقاب لكأس الاتحاد، والتأهل لدوري الأبطال خلال 20 عاما متتالية.

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