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3 تعادلات و6 انتصارات أبرز أرقام الجولة 12 لدوري الأمير محمد بن سلمان

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3 تعادلات و6 انتصارات أبرز أرقام الجولة 12 لدوري الأمير محمد بن سلمان

3 تعادلات و6 انتصارات أبرز أرقام الجولة 12 لدوري الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=798038
المناطق - الرياض

أسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولنقل لسلة المهملاتى.
وشهدت الجولة 3 تعادلات و6 انتصارات، حيث تعادل القادسية مع جدة 1-1، والكوكب مع النجوم 0-0، والجبلين مع النهضة 0-0، فيما فاز الشعلة على الطائي 5 – 0 ، والبكيرية على الثقبة 2 – 0 ، والجيل على نجران 2 – 0 ، والعين على المجزل 2 – 0 ، وأحد على التقدم 5 – 0 ، وحطين على الأنصار 1 – 0 .
وأُجلت مباراة الخليج مع الباطن لتقام في 7 ديسمبر المقبل، لمشاركة لاعب الباطن عمر العودة مع المنتخب الأولمبي في المعسكر الإعدادي لتصفيات كأس آسيا.
وظل القادسية في الصدارة برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الثاني بـ23 نقطة، بينما يحتل الثقبة المركز الثالث بـ20 نقطة.
ونستعرض فيما يلي أبرز الأرقام والإحصاءات بعد نهاية الجولة الثانية عشرة:
– فشلت جميع الفرق التي فازت بمبارياتها خلال الجولة الحادية عشرة في تكرار الفوز خلال الجولة الثانية عشرة.
– شهدت الجولة تسجيل 19 هدفًا سجل اللاعبون المحليون 10 أهداف منها فيما سجل الأجانب 9 أهداف.
– شهدت الجولة احتساب ركلة جزاء وحيدة سجلها الحاج عثمان باري لفريق البكيرية في شباك الثقبة.
– القادسية الأكثر فوزًا بـ 7 انتصارات، والنجوم الأقل فوزًا بانتصار وحيد.
– القادسية والعين الأقل خسارة “مباراة واحدة لكل منهما”، والمجزل الأكثر خسارة “8 مباريات”.
– الطائي الأقل تعادلا بمباراة وحيدة، والجبلين الأكثر تعادلًا بـ 7 مباريات.
– البكيرية الأقوى هجومًا بـ 30 هدفًا، والأنصار الأضعف هجومًا بـ 9 أهداف.
– العين الأقوى دفاعًا بـ “6 أهداف فقط تلقتها شباكه”، والمجزل الأضعف دفاعًا بـ 25 هدفًا تلقتها شباكه.
– يتصدر الحاج عثمان باري لاعب البكيرية صدارة الهدافين بـ 10 أهداف، فيما يحل كارلوس دي مورا لاعب الجبلين ثانيًا بـ 8 أهداف.

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