إسرائيل تواصل الغارات على غزة.. وقتلى جدد في القطاع

المناطق - وكالات

أفادت “سكاي نيوز عربية”، بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على رفح جنوبي قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 25، بالإضافة إلى عشرات الجرحى خلال يومين.

وقالت إن الغارة التي شنتها إسرائيل، مساء الأربعاء، أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين إلى جانب إصابة آخرين، حسب حصيلة أولية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 23 فلسطينيا قتلوا من جراء التصعيد الإسرائيلي، من بينهم 3 أطفال وسيدة، فيما أصيب 70 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن 13 فلسطينيا قضوا منذ صباح الأربعاء من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، وفق وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية.

وتأتي هذه الغارة بعدما لوحت إسرائيل، على لسان وزير طاقتها يوفال شتاينتس، بـ”اجتياح غزة”، حيث تجري حاليا استعدادات من أجل توسيع الهجوم العسكري على القطاع المحاصر.

وصرح شتاينتس لصحيفة “يديعوت آحرونت”، قائلا إنه “إذا لم توقف حركة حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل، فستكون العملية البرية مطروحة”.

ورصدت صور ومقاطع فيديو، نشرت في وقت سابق من الأربعاء، حشودا لآليات عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة.