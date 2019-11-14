تيبو كورتوا: أتعرض للهجوم لأنني من أفضل الحراس في العالم

المناطق - وكالات

أكد حارس ريال مدريد والمنتخب البلجيكي تيبو كورتوا عدم اكتراثه بالانتقادات التي يتعرض لها من قبل الصحافة، مشيراً إلى انه يستمع فقط لآراء زملائه في الميرنغي ومدربه زين الدين زيدان.

وعاش كورتوا أوقات عصيبة جداً بسبب تراجع مستواه، وتلقى صافرات الاستهجان من جماهير ريال مدريد في مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا، لكنه استعاد مستواه في الآونة الاخيرة وحافظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات.

ورد كورتوا على الانتقادات التي وجهت له في الآونة الأخيرة من خلال مؤتمر الصحفي عقده أمس الأربعاء أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده، وأوضح أنه لم يفقد الثقة بنفسه أبداً، كما لم يفقد زيدان الثقة به.

وقال الحارس البلجيكي : “أنا لا أقرأ الصحف، ألتفت فقط لما يقوله لي زملائي والمدرب، إن لم يكونوا حراس مرمى، فهم لا يعرفون كيف تجري الأمور أبدا”، بحسب موقع “سبورت 360” الرياضي.

وتابع: “لا أشك بقدراتي، أنا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، ولهذا ينتقدونني، لقد كنت هادئاً لأنني أمام سيلتا فيغو وإشبيلية وأتلتيكو مدريد قد قدمت أداء جيد، الأمر نفسه في المباريات الأخرى، أظهر بمستوى مميز، إنها بداية جيدة للموسم ويجب أن استمر على نفس المنوال”.

وختم كورتوا حديثه : “زيدان أخبرني أن أحافظ على تركيزي، لقد استمر بوضع ثقته بي، أمام كلوب بروج، تلقيت هدفين غريبين، لكن تم استبدالي بسبب المرض، والامر أثار إعصار إعلامي، لكن كما قلت، بقيت هادئاً”.