بعد “التغريدة العنصرية”.. الإعلان عن عقوبة نجم مانشستر سيتي

المناطق - وكالات

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إنه قرر فرض عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة بحق البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، مع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، بعد صورة نشرها عبر “تويتر” تتعلق بزميله بنجامين مندي الشهر الماضي.

وواجه سيلفا لاعب البرتغال انتقادات من منظمة (كيك إت أوت) البريطانية المناهضة للتمييز، بعد أن نشر رسالة يوم 22 سبتمبر الماضي يقارن فيها مندي بشخصية “كونجيتوس” الكارتونية، وتخص علامة تجارية مشهورة للحلوى في إسبانيا والبرتغال، قبل أن يحذف الصورة.

وذكر الاتحاد في بيان: “تم إيقاف برناردو سيلفا مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، مع إلزامه بحضور دورة تعليمية بشكل مباشر بعد اعترافه بانتهاك أحد بنود لائحة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم”.

وأضاف البيان أن “ما قام اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي يعد انتهاكا لبند في لائحة الاتحاد الإنجليزي، يحظر إهانة و/أو القيام بفعل غير لائق و/أو الإضرار بسمعة الرياضة”.

وتابع الاتحاد في بيانه أن “ما حدث ينطوي على انتهاك صارخ لأنه يتضمن إشارة، سواء تصريحا او تلميحا، إلى عرق و/أو لون و/أومجموعة عرقية”.

ويستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، منافسه تشلسي صاحب المركز الثالث في 23 نوفمبر الجاري.