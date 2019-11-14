احدث الأخبار

آل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمالك منشأة تجارية بحائل لغشه في تعبئة منتجات قهوة وزعفران
منطقة حائل
 مجمع الخندق يطبق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة
منطقة الجوف
 أمير الجوف يطلع على سير العمل بمحطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية
منطقة الجوف
 تنافس بين العارضين بمهرجان السمح بالجوف لتنوع منتوجات السمح
منطقة الجوف
 سفير الدنمارك لدى المملكة يزور مهرجان السمح الموسمي بالجوف
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يستقبل الدكتورة خولة الكريٍع
منطقة الجوف
 تفاصيل أول جلسة علنية لـ”عزل ترامب”
أبرز المواد
 بعد “التغريدة العنصرية”.. الإعلان عن عقوبة نجم مانشستر سيتي
أبرز المواد
 محكمة سويدية تأمر باحتجاز إيراني بشبهة ارتكاب جرائم قتل في 1988
أبرز المواد
 اليمن .. مقتل قيادي حوثي و 10 مسلحين آخرين من الميليشيات غرب
أبرز المواد
 مصر.. قتلى ومصابون في انفجار خط غاز
أبرز المواد
آل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة

آل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة

أبرز المواد
“التجارة” تشهر بمالك منشأة تجارية بحائل لغشه في تعبئة منتجات قهوة وزعفران

“التجارة” تشهر بمالك منشأة تجارية بحائل لغشه في تعبئة منتجات قهوة وزعفران

منطقة حائل
مجمع الخندق يطبق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة

مجمع الخندق يطبق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة

منطقة الجوف
أمير الجوف يطلع على سير العمل بمحطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أمير الجوف يطلع على سير العمل بمحطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

منطقة الجوف

بعد “التغريدة العنصرية”.. الإعلان عن عقوبة نجم مانشستر سيتي

بعد “التغريدة العنصرية”.. الإعلان عن عقوبة نجم مانشستر سيتي
http://almnatiq.net/?p=798055
المناطق - وكالات

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، إنه قرر فرض عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة بحق البرتغالي برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي، مع غرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، بعد صورة نشرها عبر “تويتر” تتعلق بزميله بنجامين مندي الشهر الماضي.

وواجه سيلفا لاعب البرتغال انتقادات من منظمة (كيك إت أوت) البريطانية المناهضة للتمييز، بعد أن نشر رسالة يوم 22 سبتمبر الماضي يقارن فيها مندي بشخصية “كونجيتوس” الكارتونية، وتخص علامة تجارية مشهورة للحلوى في إسبانيا والبرتغال، قبل أن يحذف الصورة.

وذكر الاتحاد في بيان: “تم إيقاف برناردو سيلفا مباراة رسمية واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني، مع إلزامه بحضور دورة تعليمية بشكل مباشر بعد اعترافه بانتهاك أحد بنود لائحة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم”.

وأضاف البيان أن “ما قام اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي يعد انتهاكا لبند في لائحة الاتحاد الإنجليزي، يحظر إهانة و/أو القيام بفعل غير لائق و/أو الإضرار بسمعة الرياضة”.

وتابع الاتحاد في بيانه أن “ما حدث ينطوي على انتهاك صارخ لأنه يتضمن إشارة، سواء تصريحا او تلميحا، إلى عرق و/أو لون و/أومجموعة عرقية”.

ويستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، ويتأخر بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، منافسه تشلسي صاحب المركز الثالث في 23 نوفمبر الجاري.

روابط ذات صلة

آل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة

آل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة
تفاصيل أول جلسة علنية لـ”عزل ترامب”

تفاصيل أول جلسة علنية لـ”عزل ترامب”
محكمة سويدية تأمر باحتجاز إيراني بشبهة ارتكاب جرائم قتل في 1988

محكمة سويدية تأمر باحتجاز إيراني بشبهة ارتكاب جرائم قتل في 1988

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*