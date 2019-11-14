آل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة

المناطق - الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم

رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) الجنرال أباهيجيت جوها.

وجرى خلال اللقاء تأكيد السفير ال جابر دعم المملكة للجنرال جوها لتنفيذ ولايته وتطبيق اتفاقية الحديدة وفقًا لاتفاق السويد والقرارات الأممية ذات الصلة.