محكمة سويدية تأمر باحتجاز إيراني بشبهة ارتكاب جرائم قتل في 1988

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حكمت محكمة في ستوكهولم، اليوم، باحتجاز مواطن إيراني، يشتبه في انتهاكه للقانون الدولي وارتكابه جرائم قتل في إيران عام 1988

وقال بيان المدعي العام السويدي: اعتقلت محكمة ستوكهولم، مواطنا ايرانيا للاشتباه في انتهاكه للقانون الدولي، وارتكابه جرائم خطيرة وعمليات قتل في الفترة من 28 يوليو 1988 حتى 31 أغسطس 1988 في طهران”

وقبل حلول يوم 11 ديسمبر، يجب على مكتب المدعي العام اتخاذ قرار بشأن توجيه التهم رسميا ضده

ووفقا لوكالة “أسوشيتيد برس”، نقلا عن وكالة “TT ” السويدية، تم اعتقال رجل إيراني يبلغ من العمر 58 عاما، في مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر. وتشتبه السلطات في أنه شارك في إعدام بعض المنشقين في إيران، ولكنه ينكر هذه التهم