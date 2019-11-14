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الجيش الإسرائيلي: لن نعود إلى سياسة الاغتيالات!

الجيش الإسرائيلي: لن نعود إلى سياسة الاغتيالات!
http://almnatiq.net/?p=798070
المناطق_وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن إسرائيل لن تعود إلى سياسة الاغتيالات

وأضاف أدرعي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك رداً على سؤال بشأن اتجاه الأمور على صعيد التطورات الأمنية في غزة: نقول أولاً إننا لسنا بصدد التصعيد في قطاع غزة، نحن عالجنا مشكلة معينة متمثلة بشخص بهاء أبو العطا، اعتبرناه قنبلة موقوتة وكان يخطط لتنفيذ اعتداءات في هذه الأيام، وأيضاً هو مسؤول عن الاعتداءات الكثيرة التي شنت في الأشهر الأخيرة ضد إسرائيل، لذلك تم استهدافه بشكل مباشر، وذلك أيضاً بعد أن حاولنا جاهدين اكثر من مرة إثناءه عن ممارسة هذه الهجمات الإرهابية، لكننا لم ننجح بذلك ولجأنا إلى هذا الخيار

وتابع أدرعي: الكرة الآن في الملعب الفلسطيني، نحن من جانبنا لا نرغب بتصعيد الأمور، ولكننا على استعداد كامل لكل الاحتمالات، ويجب أن يُفهم بشكل واضح بأن رسالة هذه العملية هي أننا لن نتسامح مع استهداف أو المساس بأمن المواطنين الإسرائيليين، وبهاء أبو العطا كان مسؤولاً عن ذلك ولذلك تم استهدافه

يشار إلى أن بهاء أبو العطا القيادي بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قتل مع زوجته في غارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة أمس الثلاثاء

ومنذ أمس وحتى مساء يوم الأربعاء تواصل حركة الجهاد اطلاق صواريخ على اسرائيل، التي ترد بشن غارات على قطاع غزة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قتل 26 فلسطينياً وأصيب أكثر من 70 في هذه الغارات، فيما أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية ماجن ديفيد ادوم أنها قامت بعلاج 38 شخصاً من إصابات طفيفة جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة والتي بلغ عددها أكثر من 350 صاروخاً، بحسب الجيش الإسرائيلي

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