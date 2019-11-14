“الأرصاد” سحب رعدية ممطرة على 11 منطقة !

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http://almnatiq.net/?p=798075
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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