أمير منطقة الجوف يستقبل الدكتورة خولة الكريٍع

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، رئيس مركز أبحاث الملك فهد الوطني لأورام الأطفال التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتورة خولة بنت سامي الكريع ، والتي تم

تعيينها بروفيسوراً في جامعة هارفارد العالمية مركز دانا فاربر للسرطان.

ورحب الأمير فيصل بن نواف بالدكتورة الكريٍع مقدماً سموه لها التهنئة بتعيينها بروفيسوراً في جامعة هارفارد العالمية مركز دانا فاربر للسرطان ، معرباً سموه عن اعتزازه بما تقدمه الدكتورة الكريع من إنجازات كبيرة في المجال العلمي ، ولكونها تُعد نموذجاً للمرأة السعودية والعربية والمرأة الجوفية ، لكونها إحدى سيدات منطقة الجوف .

واستمع أمير الجوف من الدكتورة خولة عن إنجازات مركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال والأبحاث

(KFNCCC&R) , حيث يعدّ المركز الوحيد في المملكة العربية السعودية والشرق

الأوسط لعلاج سرطان الأطفال كمركز منفصل قائم بذاته.

ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” لقطاع الصحة من اهتمام بالغ، ودعم منقطع النظير لقطاع البحث العلمي والعلوم الطبية.

كما ثمن سموه جهود الدكتورة الكريع وإسهاماتها العلمية المتميزة في مجال البحوث الطبية، داعياً سموه الله لها وللجميع بالتوفيق لخدمة الدين ثم القيادة والوطن.

وأعربت الدكتورة خولة الكريع عن شكرها لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال، وجهود سموه في المنطقة.