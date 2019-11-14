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تنافس بين العارضين بمهرجان السمح بالجوف لتنوع منتوجات السمح

تنافس بين العارضين بمهرجان السمح بالجوف لتنوع منتوجات السمح

منطقة الجوف
سفير الدنمارك لدى المملكة يزور مهرجان السمح الموسمي بالجوف

سفير الدنمارك لدى المملكة يزور مهرجان السمح الموسمي بالجوف

منطقة الجوف

سفير الدنمارك لدى المملكة يزور مهرجان السمح الموسمي بالجوف

سفير الدنمارك لدى المملكة يزور مهرجان السمح الموسمي بالجوف
http://almnatiq.net/?p=798078
المناطق - الجوف

زار سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي اليوم ، مهرجان السمح الموسمي المقام في محافظة دومة الجندل، ضمن زيارته لمنطقة الجوف.
وكان في استقباله رئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي لمهرجان السمح الموسمي المهندس فهد إبراهيم العنزي .
وتجول السفير الدنماركي في المهرجان ومعارض السمح ، واستمع لشرح من المهندس العنزي عن نبتت السمح من القطاف وحتى استخلاص المسحوق منها والاستفادة منها بطرق شتى في العديد من الأكلات وأشهرها البكيلة التي تعد بمزج التمر المطحون والسمن والسمح ، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى كالخبز والكيك والعصيد ، مبدياً السفير الدنماركي إعجابه ومرافقيه.
وفي ختام الزيارة قدم الرئيس التنفيذي للمهرجان هدية تذكارية للسفير الدنماركي ، الذي شكر القائمين على المهرجان متمنياً لهم التوفيق .

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تنافس بين العارضين بمهرجان السمح بالجوف لتنوع منتوجات السمح

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