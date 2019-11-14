تنافس بين العارضين بمهرجان السمح بالجوف لتنوع منتوجات السمح

المناطق - الجوف

تنافس العارضون في مهرجان السمح الموسمي الأول بمنطقة الجوف بتقديم عروض الأكلات الشعبية وتنوع المنتجات التي يدخل

السمح في مكوناتها الرئيسية، فيتنافس العارضون لإنتاج المأكولات الشعبية المختلفة والمبتكرة من دقيق السمح ويتفننون بتحضير المخبوزات والمعجنات منه .

هذا وذكر الرئيس التنفيذي للمهرجان رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن ابراهيم العنزي أن المهرجان يخلق منصة تسويقية يتنافس من خلالها العارضون تنافسًا شريفًا يصبّ في صالح جودة المنتج وتنوّع التسويق ، كما يمنح المهرجان الفرصة للمبدعين بتقديم مواهبهم وابتكاراتهم المختلفة ، وتطوير المنتجات إعدادًا وتسويقًا ، و يمكّن المهرجان الشباب من إيجاد فرص العمل المؤقتة فيه .

العارض أيمن بن صالح الخابور يقوم بإنتاج وعرض عددٍ من المأكولات الشعبية داخل معرضه الذي يشتهر بتقديم الأصناف المختلفة ومنها ، أكلة “المثقل” وهي عبارة عن العدس والجريش والحمص

ممزوجةً مع السمح ،كما يقدم الخابور بالإضافة إلى أكلة “البكيلة”

المشهورة ، مصابيب السمح المعروفة بالـ “خبيزات” و”العصيد”

و”الفتيتة” ويتم عرض أنواع من الحلوى والكيك والمعمول بأنواعه.

عبد الرحمن زبن القعيد يقدم في جناحه العديد من المخبوزات والمعجنات والأكلات الشعبية باستخدام السمح ومنها “العريكة” و”المقروضة” وهي نوع من أنواع المعجنات ، وينتج القعيد “الكليجا” و”البسبوسة” وتشير كيك بالإضافة إلى البكيلة بالسمن وزيت الزيتون .

معرض “أدوماتو” لمالكه عبدالرحيم بن نايف الجنيدي يقدم عددًا من المنتجات المبتكرة بطريقة عرضٍ مميزة ؛ فقد تمكن من إنتاج “نوتيلا السمح” لتكون بديلةً للشكولاتة الصناعية ، وتمكن من إنتاج “سلاش” التمر بالسمح .

فهد نصيّب العفر يعرض داخل معرضه عددًا من المنتجات الحديثة والفريدة والحصرية حيث يقدم البكيلة السائلة والمنتجة من دبس

التمر مع السمح ، و تمكن من إنتاج “هريسة” السمح .

فايد بن طشحر الشراري يقدم في معرضه عددًا من المخبوزات والمأكولات من أهمها “عصيدة السمح” ، بالإضافة إلى البكيلة ويقدم عرضًا لمكونات منتجاته وشرحٍ لها ولقيمتها الغذائية .

وفي ركن الأسر المنتجة تقدم السيدتان أم زياد وأم عبد المجيد منتجات السمح بطرق فريدة وجديدة ومبتكرة حيث تنتج السيدتان المخبوزات بأنواعها وتقديم المعجنات و الكعك بأنواعه بالإضافة إلى قطايف السمح والكيك والعصيد وخبز الصاج .