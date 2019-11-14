أمير الجوف يطلع على سير العمل بمحطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

المناطق - الجوف

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على سير العمل في مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ، والذي يعد أول مشروع للطاقة المتجددة في المملكة .

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة شركة ” أكوا باور ” المنفذة لمشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية محمد بن عبدالله أبونيان، الذي بين لسموه أن المشروع يأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاواط وتكلفة استثمارية تصل إلى 1.2 مليار ريال سعودي، مع دخول المشروع مرحلة التشغيل الأولى قريبا.

وثمن الأمير فيصل بن نواف جهود ” أكوا باور ” المتواصلة لمواكبة برامج ومشاريع رؤية المملكة 2030، مشددًا على أهمية المشروع لمنطقة الجوف ودوره في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، ودعم الاقتصاد السعودي، وتوجهات خطة التحول الوطني الشاملة في

المملكة والذي يعد تنويع مصادر الطاقة ورفع حصة الاعتماد على مصادر متجددة، أحد محاورها الرئيسية”.

وأعرب أبو نيان عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للمشروع والوقوف إلى أجانبه في جميع مراحله ، موكداً العمل وفق توجيهات سموه .