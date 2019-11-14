مجمع الخندق يطبق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة

مجمع الخندق يطبق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة

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مجمع الخندق يطبق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة

مجمع الخندق يطبق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة
http://almnatiq.net/?p=798081
المناطق - الجوف

ضمن برامج المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم ، و الهادفة إلى تمكين المدارس من بناء نظام تطوير مهني مستدام ، قام مجمع الخندق التعليمي بهديب و بحضور مدير مكتب التعليم بصوير المكلف فايز بن أميلح الرويلي ، و مشرف التربية الإسلامية صالح بن
صفوق الرويلي ، وقائد المجمع حامد بن ملحان الرويلي وعددٍ من التربويين ، بإقامة برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة “بحث الدرس” نفذه المعلم سالم بن بركة الرشيدي .
قام الرشيدي بتنفيذ استراتيجية “بحث الدرس” بطريقة نموذجية ، من خلال تطبيق عددٍ من الأهداف التربوية ، و التخطيط لسير الدرس ، يتم خلال الاستراتيجية تحديد احتياجات الطلاب ، و بحث سبل سدّ هذه الاحتياجات من خلال تبادل المعلومات و تلاقح الخبرات بين أعضاء الفريق .
من جانبه أوضح مشرف التربية الإسلامية صالح بن صفوق الرويلي أن المشروع يهدف إلى تحسين خطة الدرس و تنفيذها ، و جمع البيانات حول مدى فاعلية استراتيجية الدرس و طرق عرضه ، و تطوير المجموعات المهنية ، بالإضافة إلى بناء نظام تطوير مهني مستدام للمعلمين .
هذا و يذكر بأنه قد تم عقد عدة لقاءات قبل الدرس و بعده ، يتم مناقشة ما تم عرضه و إبداء الآراء جول طرق التنفيذ و مدى فاعليتها .

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