مجمع الخندق يطبق برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة

المناطق - الجوف

ضمن برامج المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم ، و الهادفة إلى تمكين المدارس من بناء نظام تطوير مهني مستدام ، قام مجمع الخندق التعليمي بهديب و بحضور مدير مكتب التعليم بصوير المكلف فايز بن أميلح الرويلي ، و مشرف التربية الإسلامية صالح بن

صفوق الرويلي ، وقائد المجمع حامد بن ملحان الرويلي وعددٍ من التربويين ، بإقامة برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة “بحث الدرس” نفذه المعلم سالم بن بركة الرشيدي .

قام الرشيدي بتنفيذ استراتيجية “بحث الدرس” بطريقة نموذجية ، من خلال تطبيق عددٍ من الأهداف التربوية ، و التخطيط لسير الدرس ، يتم خلال الاستراتيجية تحديد احتياجات الطلاب ، و بحث سبل سدّ هذه الاحتياجات من خلال تبادل المعلومات و تلاقح الخبرات بين أعضاء الفريق .

من جانبه أوضح مشرف التربية الإسلامية صالح بن صفوق الرويلي أن المشروع يهدف إلى تحسين خطة الدرس و تنفيذها ، و جمع البيانات حول مدى فاعلية استراتيجية الدرس و طرق عرضه ، و تطوير المجموعات المهنية ، بالإضافة إلى بناء نظام تطوير مهني مستدام للمعلمين .

هذا و يذكر بأنه قد تم عقد عدة لقاءات قبل الدرس و بعده ، يتم مناقشة ما تم عرضه و إبداء الآراء جول طرق التنفيذ و مدى فاعليتها .