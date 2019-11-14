أمير القصيم يدشن المرحلة الرابعة لمشاريع توسعة شركة الوطنية الزراعية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, المرحلة الرابعة لمشروع توسعة شركة الوطنية المملوكة لأوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي, لرفع طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 850 ألف طائر ومليون ونصف بيض مائدة يومياً, بحضور معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري, ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان, ووكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ورئيس مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية الشيخ سليمان الراجحي وأعضاء المجلس, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ عيون الجواء محمد العساف.

حيث دشن سموه فور وصولة توسعة رفع انتاج الطائر اللاحم من 600 ألف طائر إلى 850 ألف طائر يومياً , مطلعاً على مراحل انتاج الطيور للمشروع والذي يعد أحد أكبر المنشآت لإنتاج الدواجن على مستوى الشرق الأوسط, بعد ذلك شاهد سموه مشروع الطاقة الشمسية والذي ينتج 30 كيلو واط يومياً لتشغيل عدد من المواقع داخل المشروع بالطاقة البديلة, تلا ذلك توجه سموه لمشاهدة مشروع نخيل الوطنية والمشتمل على 70 ألف نخلة منتجة للتمور والذي يستخدم من خلاله تقنية الري الحديث والتي تساهم في انخفاض معدلات استهلاك المياه إلى نسبة 50%, بعد ذلك تفقد الإدارة النسائية مستمعاً من مديرة القسم النسائي بدرية الحربي على تفاصيل القسم وخدماته لمنسوبات الشركة والتي يصل عددهن إلى 1000 موظفة من فتيات المنطقة, يتم من خلاله تقديم الرعاية لأطفال منسوبات الشركة عبر الحضانة والروضة والمتابعة الصحية, بعد ذلك دشن سموه مشروع المختبرات المركزية والتي تهتم بالحالات الصحية للطيور ومعدلات الجودة للمنتجات, تلا ذلك افتتح سموه مشروع زيادة انتاج الدجاج البياض مستمعاً لشرح من مسؤولة المشروع دلال العنزي عن المشروع والذي تم رفع طاقته الإنتاجية من مليون بيض مائدة يومياً إلى مليون ونصف بيض مائدة يومياً.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن مشروع نظام “اتقان” والذي يساهم في رفع الأداء لمنسوبي الشركة وخدمتهم عبر تقديم خدماته لـ 7000 موظف وموظفه داخل مشروع دواجن الوطنية من خلال استخراج بطاقات العمل وتجديدها والاستفسار عن الحقوق المالية, والاجازات المستحقة, وكافة الخدمات المرتبطة بالموظفين والموظفات داخل الشركة وبشكل تقني.

عقب ذلك توجه سموه إلى الحفل المقام بهذه المناسبة, حيث عزف السلام الملكي, تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم, ثم كلمة الرئيس التنفيذي لمشروع دواجن الوطنية الدكتور محمد الراجحي الذي قدم الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم لكافة المشاريع الوطنية الخادمة لهذه الوطن, مشيراً على أن دواجن الوطنية وعبر مشاريعها التنموية تسعى للمساهمة في رفع انتاجها الوطني للمساهمة في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030, والتي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي, مثنياً على الجهود التي بذلها فريق العمل كافة للوصول إلى هذه النتائج الخادمة للوطن.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أن مشروع الوطنية يعكس ترجمة للأهداف الوطنية من خلال تحقيق رؤية المملكة الطموحة عبر تنميته وتعزيزه للأمن الغذائي, مبيناً على أنه لا مبالغة في ان منطقة القصيم تعتبر سلة غذاء المملكة وشركة الوطنية بإنتاجها الزراعي والغذائي تشكل ٤٦ % من استهلاك الوطن والذي يثبت ذلك فعلياً, مشيراً على أن زيارة هذا المشروع الوطني الكبير وتدشين مثل هذه المشاريع بالمنطقة يرسم فخراً واعتزازاً بالرجال المؤسسين والقائمين على مثل هذه المشاريع الوطنية الخادمة للوطن كون هذا المشروع هو أحد المشاريع المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لهذا البلاد المباركة.

وأشاد سموه بالأعمال الخيرية التي يقدمها الشيخ سليمان الراجحي عبر هذه المشاريع التنموية كونها تعكس وفاء لخدمة هذا الوطن من خلال توفير 7 آلاف فرصة وظيفية للشباب والشابات, مشيداً بتوظيف قرابة 1000 موظفة يساندها خدمات عديدة لأبنائهن في الحضانة والاهتمام والرعاية الصحية, مبيناً أن تلك الأعمال ترسم مهنية عالية تقدمها شركة دواجن الوطنية لتوفير بيئة عملية عالية الجودة, معبراً عن سعادته أن هيأ لهذا الوطن رجال مخلصين أوفياء خادمين للوطن وأبناءه وفي شتى المجالات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بجهود الشيخ سليمان الراجحي وأبناءه في مالهم واعمالهم وان يخلف عليهم كل ما ينفق لخدمة الخير والنماء في هذه البلاد المباركة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

وفي ختام التدشين كرم سمو أمير المنطقة فريق العمل وشركاء النجاح, وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.