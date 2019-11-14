بعد حكم قضائي لصالحه.. “عامل ملابس” يضع نادي الوحدة في موقع صعب ويهدد بإيقاف الخدمات

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أنصفت المحكمة العمالية الثانية في مكة المكرمة عامل ملابس بنغلاديشي الجنسية، وأمرت نادي الوحدة الرياضي بتسليمه مستحقاته المتأخرة لأكثر من 7 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارا بإلزام النادي بسداد أجور متأخرة بقيمة 28500 ريال، ومنح المدعي تأشيرة خروج وعودة، وتسليمه أيضا مبلغ 16250 ريالا أنفقه لصالح العمل، مع مكافأة خدمة بنحو 67500 ريال، وتذاكر الطيران بمبلغ 2000 ريال.

وألزمت الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ النادي بسرعة سداد مستحقات العامل. وعلمت «عكاظ» أن محكمة التنفيذ خاطبت هيئة الرياضة ونادي الوحدة الرياضي بصرف المبلغ، كما ستتم مخاطبة مؤسسة النقد في حال عدم السداد والرفع بطلب إيقاف خدمات النادي.

وقال البنغلاديشي عبدالغفور مقبول حسين معاناة السنوات السبع، وقال: «عملت في قسم الملابس بالنادي طوال 25 عاما، تنقلت خلالها مع الفريق لجميع المناطق لأداء المباريات، غير أن النادي تنكر لي وحرمني من مستحقاتي، ومنحوني 500 ريال في شهر رمضان، وتدهورت أوضاعي الصحية وأصبحت غير قادر على الإنفاق على نفسي وأسرتي».