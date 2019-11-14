احدث الأخبار

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم
أبرز المواد
 بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن
أبرز المواد
 تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل
أبرز المواد
 شاهد.. مذيعة سعودية تظهر بالنقاب لأول مرة على شاشة مصرية !
أبرز المواد
 الجيش الإسرائيلي: لن نعود إلى سياسة الاغتيالات!
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن المرحلة الرابعة لمشاريع توسعة شركة الوطنية الزراعية
أبرز المواد
 تصفيات كأس العالم 2022: الإمارات والسعودية لتصحيح الأوضاع.. والعراق يواجه إيران
أبرز المواد
 إردوغان: نأمل أن تسلمنا الولايات المتحدة جولن
أبرز المواد
 خسر إحدى عينيه بعد ليلة “ألعاب الفيديو”
أبرز المواد
 بعد حكم قضائي لصالحه.. “عامل ملابس” يضع نادي الوحدة في موقع صعب ويهدد بإيقاف الخدمات
أبرز المواد
 اليونان.. الصين تعرض المال.. والولايات المتحدة السلاح
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أبرز المواد
باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

أبرز المواد
بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

أبرز المواد
تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

أبرز المواد
شاهد.. مذيعة سعودية تظهر بالنقاب لأول مرة على شاشة مصرية !

شاهد.. مذيعة سعودية تظهر بالنقاب لأول مرة على شاشة مصرية !

أبرز المواد

بعد حكم قضائي لصالحه.. “عامل ملابس” يضع نادي الوحدة في موقع صعب ويهدد بإيقاف الخدمات

بعد حكم قضائي لصالحه.. “عامل ملابس” يضع نادي الوحدة في موقع صعب ويهدد بإيقاف الخدمات
http://almnatiq.net/?p=798108
المناطق_الرياض

أنصفت المحكمة العمالية الثانية في مكة المكرمة عامل ملابس بنغلاديشي الجنسية، وأمرت نادي الوحدة الرياضي بتسليمه مستحقاته المتأخرة لأكثر من 7 سنوات.

وأصدرت المحكمة قرارا بإلزام النادي بسداد أجور متأخرة بقيمة 28500 ريال، ومنح المدعي تأشيرة خروج وعودة، وتسليمه أيضا مبلغ 16250 ريالا أنفقه لصالح العمل، مع مكافأة خدمة بنحو 67500 ريال، وتذاكر الطيران بمبلغ 2000 ريال.

وألزمت الدائرة الخامسة بمحكمة التنفيذ النادي بسرعة سداد مستحقات العامل. وعلمت «عكاظ» أن محكمة التنفيذ خاطبت هيئة الرياضة ونادي الوحدة الرياضي بصرف المبلغ، كما ستتم مخاطبة مؤسسة النقد في حال عدم السداد والرفع بطلب إيقاف خدمات النادي.

وقال البنغلاديشي عبدالغفور مقبول حسين معاناة السنوات السبع، وقال: «عملت في قسم الملابس بالنادي طوال 25 عاما، تنقلت خلالها مع الفريق لجميع المناطق لأداء المباريات، غير أن النادي تنكر لي وحرمني من مستحقاتي، ومنحوني 500 ريال في شهر رمضان، وتدهورت أوضاعي الصحية وأصبحت غير قادر على الإنفاق على نفسي وأسرتي».

روابط ذات صلة

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم
بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن
تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*