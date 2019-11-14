احدث الأخبار

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم
أبرز المواد
 بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن
أبرز المواد
 تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل
أبرز المواد
 شاهد.. مذيعة سعودية تظهر بالنقاب لأول مرة على شاشة مصرية !
أبرز المواد
 الجيش الإسرائيلي: لن نعود إلى سياسة الاغتيالات!
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن المرحلة الرابعة لمشاريع توسعة شركة الوطنية الزراعية
أبرز المواد
 تصفيات كأس العالم 2022: الإمارات والسعودية لتصحيح الأوضاع.. والعراق يواجه إيران
أبرز المواد
 إردوغان: نأمل أن تسلمنا الولايات المتحدة جولن
أبرز المواد
 خسر إحدى عينيه بعد ليلة “ألعاب الفيديو”
أبرز المواد
 بعد حكم قضائي لصالحه.. “عامل ملابس” يضع نادي الوحدة في موقع صعب ويهدد بإيقاف الخدمات
أبرز المواد
 اليونان.. الصين تعرض المال.. والولايات المتحدة السلاح
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أبرز المواد
باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

أبرز المواد
بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

أبرز المواد
تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

أبرز المواد
شاهد.. مذيعة سعودية تظهر بالنقاب لأول مرة على شاشة مصرية !

شاهد.. مذيعة سعودية تظهر بالنقاب لأول مرة على شاشة مصرية !

أبرز المواد

خسر إحدى عينيه بعد ليلة “ألعاب الفيديو”

خسر إحدى عينيه بعد ليلة “ألعاب الفيديو”
http://almnatiq.net/?p=798109
المناطق_وكالات

ظل رجل صيني يمارس ألعاب الفيديو على هاتفه الذكي لساعات طويلة، ثم اكتشف أنه فقد بصره مؤقتا في إحدى عينيه بسبب هذه الألعاب

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن الرجل الذي لم تكشف عن هويته، لم يفارق هاتفه الذكي منذ الليل حتى ساعات الفجر الأولى

وبعدما استفاق من النوم، أدرك أنه فقد بصره بعينه اليسرى فأسرع نحو المستشفى

وبحسب الأطباء، فقد عانى المريض، الذي يسكن مدينة شنجن جنوبي الصين من نزيف في عينه، بعد تمزق أصاب الأوعية الشبكية

ويطلق على هذه الحالة اسم “اعتلال فالسلفا الشبكي”، وعادة ما تكون ناجمة عن مجهود بدني كبير

ويعاني المصابون بهذه الحالة من رؤية معتلة أو ضبابية، وربما يتطور الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر

وأجرى الأطباء جراحة للرجل بالليزر، ومن المتوقع أن يتعافى خلال شهر

وتظهر هذه الحادثة الخطورة الكامنة نتيجة الإدمان على الهواتف الذكية وما تقدمه من ألعاب الفيديو

وكان رجل آخر في الصين أصيب الشهر الماضي بفقدان البصر بإحدى عينيه، بعد تعرضه لما يعرف بـ”جلطة العين”، نتيجة ممارسته المفرطة للألعاب على هاتفه، عندما كان مستلقيا على سريره وغرفته مطفأة الأنوار

روابط ذات صلة

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم

باحثون يكشفون خطر السجائر الإلكترونية الحقيقي على الجسم
بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن

بسبب “خطاب عرفي”.. “استئناف مكة” توقع هذه العقوبة على مواطن
تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*