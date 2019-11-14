شاهد.. مذيعة سعودية تظهر بالنقاب لأول مرة على شاشة مصرية !

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في سابقة هي الأولى من نوعها ظهرت على شاشة قناة ” الحدث اليوم ” الفضائية المصرية المذيعة السعودية ” منى الطوير ” كمقدمة برامج وهي مرتدية النقاب.

وكشفت منى الطوير وهي برفقة أحد المذيعين المصريين يدعى ” سيد الضبع ” عن تقديم أولى حلقات برنامجها ” قهوة عربي ” على الهواء مباشرة .

وتحدثت الطوير عن هيئة الترفيه بالمملكة والتي كانت سبب في إحداث العديد من التطورات في القطاع العام والخاص في إطار خطة التطور الذي شهدته المملكة في إطار تحقيق رؤية 2030 .

وأشارت إلى أن قرار تأسيس الهيئة صدر في الثلاثين من شهر رجب من العام الهجري الماضي .. كما نوهت إلى أن حديثها عن الهيئة يأتي لتوضيح التطورات التي حققتها المملكة .