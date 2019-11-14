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تطور مفاجئ بشأن استغاثة “أم أسماء” التي هزت مواقع التواصل

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http://almnatiq.net/?p=798127

أبدت المواطنة أم أسماء التي نشرت مقطع فيديو كشفت خلاله عن تعنيف أبنائها الخمسة استغرابها بشأن عودة الأبناء إلى عمهم رغم أنه مشارك مع الأب في إيذائها وأبنائها. حسب قولها.
وطالبت أم أسماء الجهات المعنية في إمارة عسير بالتدخل وطلب ملف القضية والتحقيق فيها.
وحسب “الوطن” تضمن تصريح لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية رغبة عودة الأبناء بموافقة خطية، وقد تم تسليمهم إلى عمهم، بعد أخذ الضمانات اللازمة بالمحافظة عليهم ورعايتهم ومواصلة تعليمهم.
ومن جانبه قال القانوني الدكتور أصيل الجعيد: «إنه لا يكفي توقيع الأبناء برغبتهم وأهليتهم القانونية في مثل هذه التصرفات ليست كاملة، فقد يخاف الأبناء من التهديدات ويرضخون لأي شيء، وكان لا بد من أن تتم استضافتهم في دور الرعاية لحين البت في قضية حضانتهم من قبل المحكمة، ودراسة تاريخ الأب وكمية القضايا والأحكام عليه».
وأشار إلى أنه لا بد من التثبت في ادعاءات الأم في أن عمهم يشارك طليقها في تعذيب أبنائه، مع الحرص في توخي سلامة الأطفال المعنفين دائما .

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