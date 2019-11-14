“المسند” يعلن استمرار الحالة المطرية “غيث”.. ويتوقع سقوط الأمطار على هذه المناطق!

المناطق_الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الثالثة (غيث) في يومها السابع.

وتوقع المسند أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق “حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والقصيم والمدينة وجازان وعسير والباحة ومكة، وربما شمال منطقة الرياض، وذروتها قد تكون على منطقة حائل.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: ذروة الحالة المطرية غيث متوقع أن يكون فوق مياه الخليج_العربي والبحر الأحمر خلال عمر الحالة غيث، والمتوقع أن تستمر لبضعة أيام؛ خاصة الخليج العربي متوقع أن يناله نصيب وافر من الأمطار الغزيرة المتعاقبة، وحالة من عدم الاستقرار القوي.. هذا والله أعلم.